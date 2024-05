Im Landkreis Trier-Saarburg Unfall-Tragödie auf B268 – Saarländer stirbt nach Frontal-Kollision

Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Montagvormittag, 13. Mai, auf der B268 am Ortsausgang von Pellingen (Rheinland-Pfalz). Ein Lastwagen und ein Auto kollidierten dort frontal mit großer Wucht. Nach einem Augenzeugenbericht wurde der Lastwagen in den Straßengraben gedrückt, während das Auto auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert wurde, wobei der komplette Motorblock herausgerissen wurde.