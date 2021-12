Opfer aus dem Saarpfalz-Kreis : Auf B 10 frontal zusammengeprallt: zwei Schwerstverletzte nach diesem dramatischen Unfall

Hinterweidenthal Über mehrere Stunden hat sich am Montagabend die Bergung auf der Bundesstraße zwischen Pirmasens und Landau hingezogen. Nach einem Frontalcrash waren zuvor zwei Saarpfälzer mit schwersten Verletzungen in Kliniken gekommen. Derzeit rekonstruieren Ermittler, wie es zu diesem Unglück kam.

Zwei Menschen sind bei einem schweren Verkehrsunfall auf der auch von Saarländern häufig genutzten Bundesstraße 10 schwerstverletzt worden. Als der Alarm die Polizei erreichte, war sogar von Lebensgefahr die Rede, wie ein Sprecher am Dienstag auf Nachfrage berichtet. Demnach war am Montagabend, 6. Dezember, ein Fahrer mit seinem Wagen frontal mit einem Sattelzug zusammengeprallt.

Nach bisherigen Ermittlungsergebnissen soll der Mann mit seinem roten Ford-Focus gegen 19.30 Uhr von Pirmasens aus Richtung Landau unterwegs gewesen sein. Plötzlich kam er von seiner Spur ab und geriet in den Gegenverkehr. In diesem Augenblick kam ihm ein Brummi entgegen. Ausweichen war nicht mehr möglich, so dass beide zusammenstießen. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass das Auto von der Straße in die Böschung geschleudert wurde. Dessen 52-jähriger Fahrer wurde in dem Wrack eingeklemmt. Die Feuerwehr aus Hauenstein musste ihn befreien.