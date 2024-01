Autobahn stundenlang blockiert Unfall auf A8: Fahrerin fährt zu schnell und kollidiert mit Leitplanke – drei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 4. Januar, auf der A8 in Höhe Autobahnkreuz Neunkirchen in Fahrtrichtung Zweibrücken wurden drei Personen leicht verletzt. Das teilte ein Sprecher der Polizei in Homburg am Freitag mit. Der Unfall ereignete sich gegen 7.35 Uhr. Dabei verlor eine Autofahrerin aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Auto und kollidierte mit der Leitplanke.