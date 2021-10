Engpass auf der A8 im Berufsverkehr : Nach schwerem Unfall – eine Spur auf Sulzbachtalbrücke Richtung Neunkirchen ist wieder frei

Sulzbach Autofahrer zwischen Saarlouis und Neunkirchen müssen sich auch im morgendlichen Berufsverkehr auf Probleme einstellen. Von Saarbrücken aus ist die Sulzbachtalbrücke wieder zu passieren.

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der A 8 direkt auf der Sulzbachtalbrücke am Mittwochnachmittag, 6. Oktober, wirkt sich auch noch auf den Berufsverkehr bis zum Donnerstagvormittag aus. Nach Angaben aus der Führungs- und Lagezentrale der Polizei in Saarbrücken vom frühen Morgen ist die Passage aus Richtung Saarlouis nur einspurig befahrbar – und damit schneller als erwartet. Denn kurz zuvor war noch damit gerechnet worden, dass bis voraussichtlich 9 Uhr die Strecke in Richtung Neunkirchen gesperrt bleibt.