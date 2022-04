Schwerer Unfall auf A 8 bei Spiesen-Elversberg : Auto fährt auf Zugmaschine: Zwei Menschen sterben – ein Opfer wird lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall auf der A8 bei Spiesen-Elversberg sind am Dienstag, 20. April 2022, in diesem Wagen zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine Frau wurde lebensgefährlich verletzt. Foto: Brandon-Lee Posse

Spiesen-Elversberg Bis in die Nach waren Einsatzkräfte an der Stelle des tragischen Unglücks, wo zwei Insassen eines Autos ihr Leben verloren hatten. Mittlerweile sind mehr Details bekannt, wie es zu dem Unfall kam.

Bei einem schweren Verkehrsunfall haben zwei Menschen ihr Leben verloren. Eine weiteres Opfer erlitt am Dienstag, 19. April, lebensgefährliche Verletzungen. Der Einsatz an der Unglücksstelle auf der A 8 dauerte bis tief in die Nacht.