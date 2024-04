Unfall auf A8 bei Rehlingen Frau (26) landet mit Auto auf Leitplanke – drei Wochen altes Baby mit im Wagen (Fotos)

Mehrere Stunden war die A8 bei Rehlingen-Siersburg (Landkreis Saarlouis) am Donnerstag, 18. April, Richtung Luxemburg gesperrt geblieben. Grund dafür war ein spektakulärer Verkehrsunfall. Der endete auf der Mittelleitplanke. In dem betroffenen Wagen saß eine Frau mit ihrem Baby, wie eine Sprecherin der Polizei in der Kreisstadt berichtete.