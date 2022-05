Auf der A 8 bei Perl : Überholt und ausgebremst: Nach schwerem Unfall rast Transporter davon

Gefährliche Raserei auf der A 8 bei Perl – die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Perl Nur weil er in die Eisen ging, ist ein Neunkircher Autofahrer einem Zusammenstoß auf der Autobahn bei Perl davongekommen. Das hinderte den Verursacher nicht daran, auch andere in Gefahr zu bringen. Und er selbst landete an der Leitplanke. Doch von ihm fehlt jede Spur.

Mehrmals hintereinander hat ein Transporterfahrer auf der A 8 bei Perl für gefährliche Situationen gesorgt. Dabei verlor er selbst die Kontrolle über seinen Wagen – was ihn aber nicht davon abhielt, nach einem Unfall bislang unerkannt das Weite zu suchen.

Demnach war er am Sonntagabend, 15. Mai, in Richtung Merzig unterwegs. Vor dem Tunnel überholte er zuerst ein Auto, kehrte direkt davor wieder auf die rechte Spur zurück und bremste den Fahrer aus. Der Franzose musste eine Vollbremsung hinlegen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Damit jedoch noch nicht genug, wie ein Merziger Polizeisprecher berichtet. wiederholte der Unbekannte das Schauspiel. Kurz vor dem Pellinger Tunnel traf es einen Mann aus Neunkirchen, der dort unterwegs war. Abermals legte der Transporterfahrer ein leichtsinniges Verkehrsmanöver hin: Er überholte viel zu schnell.

Darauf verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das prallte zuerst gegen die Mittelleitplanke, schleuderte zurück und gegen die rechte Leitplanke. Kein Grund, die Fahrt zu beenden: Mit dem demolierten Transporter fuhr der Unbekannte davon.

Durch den Aufprall flogen Steine gegen das Auto des Neunkirchers. Und auch der Wagen eines Lebachers auf der Gegenfahrbahn bekam Steinschlag ab. Verletzt wurde indes niemand.

Zu dem Raser haben die Ermittler bisher nur vage Informationen. Demnach soll es sich um einen weißen Transporter handeln. Die Marke: möglicherweise ein Fiat-Ducato. Außerdem prangten Schriftzüge auf beiden Seiten eines Unternehmens, dass den Geschädigten nicht bekannt sein soll. Über die Herkunft gebe es widersprüchliche Angaben.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, um den Vorfall zu klären, der sich gegen 19.15 Uhr ereignet haben soll. Der Transporter müsste durch den Aufprall an beiden Seiten erheblich beschädigt sein.