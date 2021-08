Ineinander verkeilt : Unfall bei Kirkel sorgt für lange Staus auf zwei Autobahnen

Kirkel Ein schwerer Unfall auf der A8 bei Kirkel hat für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Zwei Menschen wurden verletzt. Wie es zu dem Unglück kam, schildert ein Polizeisprecher.

Auf der Autobahn 8 zwischen dem Autobahnkreuz Neunkirchen und Kirkel-Limbach hat Montagmorgen (23. August) der Verkehr Richtung Zweibrücken lange stillgestanden. Wie ein Sprecher der Homburger Polizei am Dienstag mitteilt, waren zwei Fahrzeuge zusammengestoßen und hatten sich dabei verkeilt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war um kurz vor halb acht ein Fahrer mit seinem Kleinlaster aus St. Ingbert in dem Abschnitt unterwegs. Als der 40-Jährige bremste, rutschte sein Transporter weiter. Dadurch prallte sein Fahrzeug gegen den Audi einer St. Ingberterin (43). Beide Wagen verkeilten sich und blockierten dadurch beide Spuren.

Die Opfer wurden leicht verletzt und kamen zur Untersuchung in die Homburger Uniklinik. Weil es in dieser Passage keinen Seitenstreifen gibt, mussten Verkehrsteilnehmer dahinter ausharren, bis die Unglücksstelle geräumt war. Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Dadurch bildete sich ein etwa zehn Kilometer langer Stau auf der A8. Wegen des nahen Autobahnkreuzes wirkte sich dieser auch auf den Verkehr der A6 aus. Eine Stunde blieb der betroffene Streckenabschnitt gesperrt, heißt es in dem Bericht.