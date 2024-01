Rechte Fahrspur bleibt gesperrt Tanklaster verliert Reifen auf der A 620 und fährt auf Felge weiter – Fahrbahn beschädigt

Aktuell und für die Dauer der Reparaturarbeiten bleibt demnach die rechte Fahrspur gesperrt, was teilweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führen kann. Autofahrer, die in den kommenden Tagen in diese Richtung unterwegs sind, sollten demnach mehr Zeit einplanen. Wie lange die Reparaturarbeiten andauern, dazu konnte der Polizeisprecher keine genauen Infos geben. Der regionale Chef der Autobahn Gesellschaft, der die Stelle begutachtete, rechnet mit zwei Tagen. Verletzt wurde niemand.