Wagen überschlagen : Schwerer Unfall auf Stadtautobahn: Strecke ist in Richtung Saarbrücken gesperrt

Schwerer Unfall auf Stadtautobahn: Strecke ist in Richtung Saarbrücken gesperrt

Saarbrücken Ein Auto hat sich in der Nacht auf Mittwoch auf der A 620 überschlagen. Das hat auch Auswirkungen auf den morgendlichen Berufsverkehr.

Ein schwerer Unfall hat sich in der Nacht auf Mittwoch, 15. Juni, auf der A 620 in Saarbrücken ereignet. Das Unglück wird sich wohl auch auf den Berufsverkehr stadteinwärts auswirken. Denn die Passage ist weiterhin gesperrt.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte sich ein Wagen gegen 1.45 Uhr überschlagen und war auf der Fahrbahn liegen geblieben. Nach dem Unglück sollen Betriebsstoffe ausgelaufen sein. Das berichtet ein Sprecher des polizeilichen Führungs- und Lagezentrums in der Landeshauptstadt am frühen Morgen.

Unter anderem sei Öl ausgetreten. Helfer seien damit befasst, die Strecke zu reinigen. Das könne sich allerdings noch einige Zeit hinziehen. Der Abschnitt der Stadtautobahn, die deswegen gesperrt ist, erstreckt sich zwischen Gersheimer Brücke und dem Messegelände. Bislang geht die Polizei davon aus, dass Verkehrsteilnehmer bis mindestens 7 Uhr eine Umleitung in Kauf nehmen müssen.

Zwei Menschen sollen in dem Unglücksauto gesessen haben. Als die Ermittler an der Unfallstelle ankamen, trafen sie nur einen Mann an. Er soll nicht schwer verletzt sein.