Auf A620 : Schwerer Unfall auf Stadtautobahn - Auto überschlagen

Update Saarbrücken Ein Auto hat sich in der Nacht auf Mittwoch auf der A 620 überschlagen. Das hatte auch Auswirkungen auf den morgendlichen Berufsverkehr.

Ein schwerer Unfall hat sich in der Nacht auf Mittwoch, 15. Juni, auf der A 620 in Saarbrücken ereignet. Das Unglück wirkte sich auch auf den Berufsverkehr stadteinwärts aus. Denn die Passage war bis in den frühen Morgen hinein gesperrt.