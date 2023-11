Mehrere Autos abgeschleppt Schwerer Unfall auf A620 bei Saarlouis – Polizei sperrt in beide Richtungen

So soll er am frühen Donnerstagmorgen, 9. November, den Zwischenfall ausgelöst haben, der Auswirkungen auf den frühen Berufsverkehr hatte. Gegen 5.20 Uhr fuhr der Saarlouiser mit seinem Škoda-Octavia statt an Warnbaken vorbei, direkt auf sie zu. Etliche dieser Abgrenzungen flogen durch den heftigen Aufprall durch die Luft und schleuderten zudem auf die Gegenfahrbahn. Auch Standfüße wurden durch die Wucht auf die Autobahn katapultiert, wo Fahrzeuge vorbeikamen.