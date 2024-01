Strecke zeitweise gesperrt Bei schwerem Unfall auf A6 bei Saarbrücken im Auto eingeklemmt – Frau (22) schwebt in Lebensgefahr

In einer Baustelle auf der A6 hat sich am späten Sonntagabend, 21. Januar, ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde eine Frau lebensgefährlich verletzt. Um sie aus dem Wrack zu bergen, musste die Feuerwehr ran. Das berichtet ein Sprecher der Polizei in Saarbrücken am frühen Montagmorgen.