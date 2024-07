Behinderungen bei Quierschied Fahrer fliegt bei Unfall auf A1 aus dem Lkw – Opfer schwebt in Lebensgefahr (Fotos)

Wrackteile verteilten sich auf der gesamten Fahrbahn, so dass Polizisten erst einmal beide Richtungen sperrten. Gegen 8.45 Uhr gaben die Beamten nach Trier eine Spur wieder frei. Sogar am Nachmittag mussten Verkehrsteilnehmer nach Saarbrücken einen Umweg in Kauf nehmen. Denn die Bergung dauerte noch an. Die Strecke in die Landeshauptstadt blieb deswegen noch dicht.