Nach Unfall stundenlang gesperrt Schweres Unglück auf Autobahn – Mann (39) aus Homburg kommt ums Leben

Die Bergung habe sich schwierig gestaltet. So hatte sich das Unglück gegen 2 Uhr in Richtung Köln ereignet. Polizisten, Gutachter und Rettungskräfte waren bis in den Nachmittag hinein damit beschäftigt. Währenddessen soll die Hauptspur gesperrt geblieben sein. Anfangs war am Autobahnkreuz Dortmund/Unna die komplette Fahrbahn abgeriegelt. Der Verkehr wurde später am Unfall vorbeigeleitet.