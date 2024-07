Stau an Unglücksstelle Unfall auf der Autobahn bei Saarbrücken – Crash mit Lastwagen

Auffahrunfall am Autobahnkreuz Saarbrücken: Dabei ist am Dienstagmorgen, 9. Juli, ein Mann verletzt worden. Das meldet ein Sprecher der Polizei in der Landeshauptstadt auf SZ-Nachfrage. Nach dem Crash kam es zu erheblichen Behinderungen in dem betroffenen Bereich und darüber hinaus.