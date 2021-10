Im Bereich der Anschlussstelle Gersweiler : Mann (49) baut drei Unfälle in nur 350 Metern auf der A 620

Mann (49) baut drei Unfälle in nur 350 Metern auf der A 620

Gersweiler Am Mittwochmorgen ist es auf der A 620 zu gleich drei Unfällen gekommen: Alle verursacht von nur einem Mann. So kam es dazu.

Am Mittwochmorgen (6. Oktober) kam es gegen acht Uhr zu gleich drei Verkehrsunfällen auf der A 620 im Bereich der Anschlussstelle Gersweiler.

Ein 49 Jahre alter Autofahrer aus Saarlouis befuhr mit seinem grauen Ford Fiesta die A 620 aus Richtung Völklingen kommend in Fahrtrichtung Saarbrücken. Zirka 500 Meter vor der Anschlussstelle Gersweiler kollidierte er mit dem Fahrzeugheck eines vorausfahrenden Wagens eines 41 Jahre alten Mannes aus Saarlouis. Während der Geschädigte rechts auf die Standspur fuhr, fuhr der 49-Jährige einfach weiter an ihm vorbei in Richtung Saarbrücken.