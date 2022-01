Polizei sucht Hinweise : Unbekannter zersticht in der Nacht auf Sonntag zwei Reifen in Losheim am See

Losheim am See Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Sonntag, 13.30 Uhr, in der Vogteistraße in Losheim.

(red) Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag in Losheim am See zwei Autoreifen platt zerstochen. Wie die Polizeiinspektion Nordsaarland mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Sonntag, 13.30 Uhr, in der Vogteistraße in Losheim. An einem der Reifen war eine Einstichstelle deutlich erkennbar. Die Ermittlungen zum Hintergrund, sowie zum möglichen Täter dauern laut Polizei noch an.