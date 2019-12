Polizei sucht Zeugen : Mann platziert Dorn: Reifen platt

Wer hat etwas beobachtet?, fragt die Polizei (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Schmelz Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitag in der Zeit zwischen 18.15 und 18.45 Uhr auf dem Kundenparkplatz des OBI-Marktes in Schmelz einen speziell bearbeiteten Metalldorn hinter den rechten Hinterreifen eines Autos gelegt.

Als die Kundin nach ihrem Einkauf losfuhr, überrollte sie den Dorn. Der Reifen wurde hierdurch total beschädigt, die Frau konnte ihre Fahrt nicht mehr fortsetzen.

Von einem Zeugen wurde ein Mann mit Kapuze beobachtet, der in der relevanten Zeit um die Fahrzeuge auf dem Parkplatz geschlichen ist.