Wer kennt den Mann? : Unbekannter Toter in Saarbrücken gefunden – Polizei veröffentlicht Foto

Saarbrücken Ein lebloser Mann wurde am vergangenen Freitag in Saarbrücken entdeckt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Toten machen können.

Ein lebloser Mann ist am Freitag, 6. Januar, im Bereich der Dudweiler Landstraße in Saarbrücken aufgefunden worden. Das teilte eine Sprecherin des Landespolizeipräsidiums am Freitag mit. Demnach wurden die Beamten an diesem Tag gegen 6 Uhr über „das Auffinden einer leblosen Person“ informiert. Die Identität des toten Mannes ist bislang unklar.