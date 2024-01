Polizei sucht Zeugen Unbekannter spricht Mädchen nahe der Grundschule Heusweiler an

Um den Mann ausfindig zu machen, hofft die Polizei nun auf Zeugen, die die Situation am Mittwochmorgen mitverfolgen konnten. Wer also Hinweise auf den Täter hat, oder die Situation am Verkehrskreisel der Friedrichstraße / Saarbrücker Straße und Illinger Straße in Heusweiler beobachten konnte, möge sich bei der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer (0 68 98) 20 20 melden.