Betrüger verspricht Lotto-Gewinn : Aldi-Verkäufer rettet alte Dame vor Telefon-Abzocke

Die Polizei warnt vor dubiosen Gewinnversprechen am Telefon. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Dudweiler Ein Unbekannter stellt einer 77-Jährigen aus Dudweiler einen Lotto-Gewinn in Aussicht. Er verlangt für dessen Auszahlung Gebühren. Die sollen durch Guthaben-Karten beglichen werden, die es im Supermarkt gibt. Dort riecht ein Verkäufer den Braten – und informiert die Polizei.

Die Polizei warnt erneut vor Telefon-Abzocke. Im jüngsten Fall hat ein Verkäufer eines Aldi-Marktes eine 77-Jährige aus Dudweiler davor bewahrt, auf einen Telefon-Betrüger hereinzufallen. Nach Angaben der Polizei-Inspektion Sulzbach hat der Täter am Samstag, 11. Januar, gegen 11.30 Uhr bei der Frau über deren Festnetzanschluss angerufen. Er stellte einen Lotto-Gewinn in Aussicht. Für dessen Auszahlung forderte er Gebühren in Höhe von 990 Euro ein. Laut Polizei sollten diese durch Guthaben-Karten beglichen werden, die man zum Beispiel im Supermarkt kaufen kann. Auf den Karten stehen Pin-Nummern. Über diese löst man das Guthaben im Internet ein.