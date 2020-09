Polizei sucht Zeugen : Unbekannte klauen grauen BMW in Saarlouis

Saarlouis In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Autodiebe in der Altforweilerstraße in Saarlouis zugeschlagen. Wie die Polizei berichtet, wurde dabei ein grauer BMW M3 mit dem Kennzeichen SLS-DT 1 gestohlen.

Der BMW war vor einem Wohnhaus abgestellt.