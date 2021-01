Lebacher Polizei sucht Zeugen : Unbekannter beschädigt Mercedes GLK

Foto: dpa/Carsten Rehder

Lebach Ein unbekannter Fahrer hat am Dienstag in Lebach die Fahrertür eines Mercedes-Benz GLK beschädigt und ist geflüchtet. Nach Polizeiangaben passierte der Unfall gegen 13.30 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz, Auf dem Graben, in Lebach.

Dort parkte der Mercedes hinter dem Pfandflascheneingang. Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei davon aus, dass ein Lkw den Unfall verursachte. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro.