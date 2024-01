Anwohner wurden evakuiert Unbekannte sprengen Geldautomat in Kleinblittersdorf (Fotos)

In den frühen Morgenstunden ist ein Geldautomat im Saarland gesprengt worden. Das bestätigte ein Sprecher der Führungs- und Lagezentrale der saarländischen Polizei der SZ. Gegen 3.30 Uhr am Samstagmorgen, 27. Januar, schlugen die bislang noch unbekannten Täter in einer Volksbank-Filiale in Kleinblittersdorf zu. Kurz danach meldeten sich bereits die ersten Anwohner bei der Polizei, weil sie von lauten Knallgeräuschen geweckt wurden.