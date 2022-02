Polizeiinspektion sucht nach Hinweise : Unbekannte klauen Werkzeug bei KÜS in Losheim

Losheim am See (red) Unbekannte Einbrecher haben sich am vergangenen Wochenende an drei verschiedenen Stellen auf dem Gelände der KÜS in Losheim an mehreren Baustellen- und Werkzeugcontainern zu schaffen gemacht.

Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter zunächst mehrere Container aufgebrochen und dann verschiedene Werkzeuge wie Winkelschleifer, Sägen, Ladegeräte sowie auch Baumaterial geklaut Die genaue Tatzeit kann nicht genau bestimmt werden, liegt nach Polizeiangaben jedoch zwischen Freitag und Montag.