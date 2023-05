14 000 Gülle ausgelaufen Unglück in Ottweiler – Feuerwehr pumpt Weiher ab (mit Fotostrecke)

Unterdessen gab es widersprüchliche Angaben über die Art des Notrufes und was sich letztlich im Innern des gekippten Transporters befand. Am späten Nachmittag meldete sich Ottweilers Bürgermeister Holger Schäfer (CDU) via Facebook zu Wort. Er dementierte sowohl den Umwelt-Alarm als auch den Gülle-Austritt.