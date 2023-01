Polizei ermittelt : Halsbrecherische Verfolgungsjagd in Überherrn – ein Täter kann fliehen (mit Fotos)

Überherrn/Altforweiler Eine gefährliche Verfolgungsjagd in Überherrn endete am Freitagabend mit der Festnahme eines 31-Jährigen aus Frankreich. Der Fahrer konnte dagegen nicht ermittelt werden – er flüchtete zu Fuß vor den Beamten.

Ein flüchtiges Autofahrerduo aus Frankreich hielt am frühen Freitagabend die Polizei mächtig auf Trab. Gegen 17.30 Uhr durchbrach nach Polizeiangaben ein Seat mit französischem Kennzeichen eine stationäre Kontrollstelle der Bundespolizei auf der B 269 neu in Höhe der Zufahrt Linslerhof.

Der Fahrer des Pkw ignorierte sämtliche Anhaltezeichen und flüchtete mit seinem Wagen in Fahrtrichtung Saarlouis. An der Ausfahrt Hersfeld verließ der Pkw die Bundesstraße und fuhr durch das dortige Industriegebiet in Richtung Altforweiler. An einer Tankstelle am Ortseingang wurde das Fahrzeug dann abgestellt, und die beiden Insassen flüchteten zu Fuß weiter. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte der 31-jährige Beifahrer festgenommen werden.