Polizei sucht Zeugen Überfall in Homburg: Jugendlicher (17) mit Pfefferspray und Schlägen verletzt

Zwei bislang unbekannte Täter sollen einen 17-Jährigen bei einem versuchten Überfall in Homburg leicht verletzt haben. Sie sollen dem Jugendlichen am Freitagabend, 17. November, gegen 20.35 Uhr Schläge in den Bauch versetzt und mit Pfefferspray in die Augen gesprüht haben, teilte die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich vor einem Supermarkt in der Karlstraße/Kaiserstraße in Homburg.