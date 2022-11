Opfer in Hinterhalt gelockt und ausgeraubt : Nach Überfall auf Mann: 17-Jährige aus Schwalbach sitzt in Untersuchungshaft

Nach Überfall auf Mann: 17-Jährige aus Schwalbach sitzt in Untersuchungshaft

Opfer in Hinterhalt gelockt und ausgeraubt

Saarlouis Mitte Oktober wird ein junger Mann aus Saarlouis ausgeraubt. Nun sitzt eine 17-Jährige aus Schwalbach in Untersuchungshaft. Sie ist bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt.

Das war ein Fehltritt zu viel: Der Kriminaldauerdienst der Polizei in Saarlouis hat am Mittwochmorgen, 16. November, nach intensiven Ermittlungen einen Untersuchungshaftbefehl gegen eine 17-Jährige aus Schwalbach vollstreckt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die polizeibekannte 17-Jährige wurde bei einer Freundin zu Hause von den Beamten widerstandslos festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.