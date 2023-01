Bewaffneter Überfall in Saarlouis : Täter rammten den Geldtransporter, eröffneten das Feuer und zündeten dann eine Bombe (mit Bildern und Videos)

Update Saarlouis Ein Geldtransport ist in Saarlouis überfallen worden. Dabei wurden mehrere Polizisten und ein Mitarbeiter des Transports verletzt. Die Täter sind auf der Flucht. Jetzt hat die Polizei neue Details zum Tathergang veröffentlicht.

Zu einem bewaffneten Raubüberfall ist es Freitagmorgen, 13. Januar, in Saarlouis -Lisdorf gekommen. Ein Geldtransporter war überfallen worden. Ein Notruf dazu von einer Firma in der Nähe des Tatorts erreichte die Helfer kurz vor 8 Uhr.

Wie ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken am Nachmittag mitteilt, sollen Unbekannte mit ihrem Wagen den Transporter erst an einer Kreuzung gerammt und so dessen Fahrer zum Halt gezwungen haben. Dann eröffneten sie das Feuer. Gleichzeitig legten die Täter eine Bombe und zündeten diese im Heck des Geldtransports.