Unfall : Schulbus verunglückt am Trierer Martinsufer - Mehrere Kinder verletzt - Lange Staus (Update)

Update Trier Lange Staus: Nichts geht mehr in Trier. Am Martinsufer ist am Mittwochmorgen ein Bus mit Schulkindern gegen einen Baum gefahren. Mehrere Kinder wurden dabei verletzt. Was bisher bekannt ist.

Bei dem verunglückten Bus am Trierer Martinsufer handelt es sich nach bisherigen Angaben um einen Schulbus, der vorwiegend Kinder an Bord hatte.

Der Bus sei gegen 7.23 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache auf der Uferstraße in der Nähe der Kaiser-Wilhelm-Brücke gegen einen Baum gefahren. Es soll zahlreiche verletzte Kinder geben. Das DRK hat vor Ort bereits ein Zelt aufgebaut, in dem die Kinder betreut werden und die Eltern Informationen erhalten.

Trier: Bus kracht gegen Baum

Der Schulbus der VRT ist im Frontbereich zerstört, zahlreiche Scheiben sind zersplittert. Wie es dem Busfahrer geht, ist derzeit nicht bekannt.

Für Eltern betroffener Kinder wird derzeit eine Anlaufstelle eingerichtet, teilt die Stadt Trier auf Twitter mit. Rettungskräfte bereiteten dafür gerade die Toni-Chorus-Halle vor.

Bus der Linie 25: Viele Schüler an Bord

Die Berufsfeuerwehr hat wegen der Lage einen Krisenstab eingerichtet. Michael Schmitz, Pressesprecher der Stadt Trier, erklärt auf TV-Anfrage: „In der Toni-Chorus-Halle (Ausoniusstraße/Trier-Nord) werden Kinder untergebracht und betreut, die in dem Bus saßen und nicht verletzt wurden beziehungsweise nicht ins Krankenhaus mussten.“ Die Stadt bittet die Eltern der betroffenen Kinder darum, dorthin zu kommen. „Wir werden wahrscheinlich auch eine Liste mit den Namen der Betroffenen veröffentlichen“, führt er weiter aus.

Bei dem Unfall-Bus handele es sich um ein Fahrzeug, das die Linie 25 bedient habe. Diese Linie des Verkehrsverbunds Region Trier fährt ab Ralingen durchs Sauertal und Igel nach Trier. Schmitz betont: „Es könnten aber auch Menschen in Trier zugestiegen sein.“ Wie viele Kinder derzeit in der Halle seien, sei derzeit noch nicht bekannt, so Schmitz. Die Stadt Trier werde die Menschen über ihren Twitter-Kanal weiter informieren.

Langer Stau in Trier

Autofahrer brauchen viel Geduld: Nach Augenzeugenaussagen geht nichts mehr in der Stadt. In alle Richtungen staut sich der Verkehr enorm. Kein Durchkommen ist mehr auf der Kaiser-Wilhelm-Brücke, auf der Uferstraße Richtung Autobahn und auch nicht auf der Bonner Straße Richtung Biewer.