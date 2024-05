Crash auf der Landstraße Tödlicher Autounfall bei Schmelz – Mann (21) stirbt, zwei Beteiligte (21/26) hauen ab

Ein dramatische Verkehrsunfall hat am frühen Donnerstagmorgen, 9. Mai, einen Toten gefordert. Auf der L145 bei Schmelz (Landkreis Saarlouis) kam ein junger Mann in seinem Auto ums Leben. Die Insassen eines daran beteiligten Wagens flüchteten zunächst und ließen das Opfer zurück. Die Strecke blieb mehrere Stunden gesperrt. Unterdessen liefen Fahndung und Untersuchung zur Ursache, wie ein Sprecher der Polizei in Lebach auf SZ-Anfrage berichtet.