Grausige Entdeckung : Polizeieinsatz in Nalbach: Beamte finden getöteten Mann (mit Bildergalerie)

Foto: BeckerBredel 12 Bilder Mann in Nalbach getötet

Nalbach Eine grausige Entdeckung machten Feuerwehr und Polizei am Freitagabend in Nalbach: Nach einem Notruf fanden sie in einem Wohnhaus einen Toten. Die Polizei spricht von einem Tötungsdelikt – und hat offenbar mehrere Verdächtige.

Nach einer Mitteilung über Notruf eilen am Freitagabend kurz vor 22 Uhr Polizei, DRK-Rettungsdienst und Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in Nalbach. Die Beamten haben Hinweise auf eine Gewalttat. Sie finden einen Mann, der offenbar bereits tot ist.

Die Polizei geht momentan von einem Tötungsdelikt aus. Umgehend werden der Kriminaldauerdienst, die Fachdienststelle für Straftaten gegen das Leben sowie die Tatortgruppe des Landespolizeipräsidiums zum Ort des Geschehens gerufen.