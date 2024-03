Polizei nach Tötungsdelikt Nach Verbrechen in Schmelz mit einem Toten – erste Details zu inhaftierten Männern

Saarbrücken/Schmelz · Noch steht das Obduktionsergebnis aus, das Aufschluss darüber geben soll, wie der Mann in Schmelz ums Leben gekommen ist. Der 37-Jährige wurde dort am Samstag tot in einer Wohnung entdeckt. Unterdessen gibt es aber erste Details zu den Tatverdächtigen in Frankreich.

25.03.2024 , 11:29 Uhr

