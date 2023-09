Leiche wurde im Sinnerbach entdeckt Polizei geht von Sexualdelikt aus – 69-Jährige aus Schiffweiler ist morgen Thema bei „Aktenzeichen XY“

Eine zweistellige Zahl an Zeugenhinweisen ist mittlerweile bei der Polizei eingegangen. Stephan Laßotta, Sprecher des Landespolizeipräsidiums, bezeichnet einige als „erfolgsversprechend“, doch eine „heiße Spur“ sei noch nicht dabei. Nun soll es einen publikumswirksamen, bundesweiten Zeugenaufruf geben: in der Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ am Mittwoch, 13. September. In dem ZDF-Format stellt Moderator Rudi Cerne reale, ungeklärte Verbrechen vor. Die Sendung wird um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Laut Polizeisprecher Laßotta hoffen die Ermittler, so einen „größeren Personenkreis“ potenzieller Zeugen zu erreichen.