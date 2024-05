Einsatz in Saarbrücken-Rußhütte Nach Hochwasser-Unglück mit einer Toten (67) – Staatsanwalt mit neuen Details zur Ursache

Was bislang dazu bekannt ist, was am Unglückstag abgespielt haben soll: Eine Frau war beim Transport aus einem Schlauchboot gefallen, als dieses bei einem Rettungswagen angekommen war. Das Wasser stand nach der Überschwemmung am Freitag zu hoch in den Straßen, um von ihrem Haus zu Fuß den sicheren Transporter zu erreichen. Mit mehreren Leidensgenossen sollte sie so in Sicherheit gebracht werden.