Leiche gefesselt in Wohnung gefunden Nach Tötungsdelikt in Schmelz – vierter Tatverdächtiger wohl festgenommen

Update vom 12. Juli, 7:50 Uhr: Nach Angaben des Saarländischen Rundfunks bestätigte die Staatsanwaltschaft im Fall um den Tötungsdelikt in Schmelz (Landkreis Saarlouis) am Donnerstag die Existenz eines vierten Tatverdächtigen. Dabei soll es sich demnach um einen 40-jährigen Mann handeln, der bereits Ende April festgenommen wurde. Laut des Berichts bestehe gegen den 40-Jährigen, der wie die drei bei Paris festgenommenen Männer in Untersuchungshaft sitzt, ebenfalls der Verdacht des Totschlags.