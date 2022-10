Saarbrücken : Nach Tötungsdelikt in Güdingen: Anwohner machen Schock-Beschreibung vom Tatort

Foto: BeckerBredel 9 Bilder Mögliches Tötungsdelikt in Güdingen: 44-Jähriger stirbt nach Streit mit 69-Jährigem

Update Güdingen In der Nacht zu Mittwoch eskalierte ein Nachbarschaftsstreit in Güdingen. Ein Mann wird tot aufgefunden. Was die Polizei bisher weiß.

Ein Streit mit seinem Nachbarn (69) hat einen 44-Jährigen das Leben gekostet. Das bestätigte ein Polizeisprecher auf SZ-Anfrage. Auslöser für den Streit war offenbar eine Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus in Saarbrücken-Güdingen.

Die Auseinandersetzung wurde den Beamten gegen 0.15 Uhr gemeldet. Nach SZ-Informationen beschwerte sich der 69-Jährige über ruhestörenden Lärm durch den 44-jährigen Nachbarn und eine weitere Person. Der Sicherheitsdienst des Anwesens in der Güdinger Irgenhöhe wurde daraufhin eingeschaltet und wies den 44-Jährigen auf die Beschwerde hin. In der Folge sollen der 44-Jährige und sein Bekannter zu dem 69-Jährigen an die Tür gegangen sein, woraufhin eine körperliche Auseinandersetzung entbrannte.

Weitere Details zum möglichen Tötungsdelikt in Güdingen bekannt

Laut Informationen von Anwohnern sollen die beiden Männer mit Messern aufeinander losgegangen sein. Das Treppenhaus habe demnach „einem Schlachtfeld“ geglichen, überall sei Blut auf dem Boden und den Wänden. Die Polizei bestätigte, dass sich die beiden Männer gegenseitig verletzten. Der 44-Jährige erlitt eine tödliche Stichverletzung im Bereich des Brustkorbs. Auch der 69-Jährige wies mehrere Schnitt- und Stichverletzungen im Kopf- und Nackenbereich auf.

Trotz Erstversorgung durch Anwohner verstarb der 44-Jährige in der Folge nach SZ-Informationen noch im Treppenhaus nach erfolgloser Reanimation. Die mögliche Tatwaffe wurde aufgefunden und sichergestellt. Der 69-Jährige wurde mit seinen schweren Verletzungen in das Caritas-Klinikum auf dem Saarbrücker Rastpfuhl eingewiesen. Er wurde vorläufig festgenommen.