Tödliches Familiendrama in Dudweiler : 32-Jähriger stirbt bei Familiendrama in Dudweiler

SAARBRÜCKEN () Ein 40-Jähriger soll am Samstag in einem Hochhaus in Saarbrücken-Dudweiler seinen Halbbruder (32) mit einem Messer getötet haben. Die gegen 7.10 Uhr alarmierte Polizei fand den Toten sowie die lebensgefährlich verletzte 72-jährige Mutter in der Wohnung.

