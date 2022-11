Zwischen Oberbexbach und Hangard : Tödlicher Unfall: Drei junge Männer stürzten mit Auto Hang hinab – Eingeklemmter Beifahrer stirbt im Wagen

Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Oberbexbach und Neunkirchen-Hangard am späten Mittwochabend, 9. November. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Bexbach Bei einem dramatischen Unfall auf einem Feldweg zwischen Oberbexbach und Neunkirchen-Hangard ist am späten Mittwochabend ein junger Mann ums Leben gekommen. Die Polizei hatte zunächst Schwierigkeiten, die Unglücksstelle zu finden.

Drei Männer sind in einem Wald zwischen Oberbexbach und Neunkirchen-Hangard verunglückt. Dabei kam einer von ihnen am späten Mittwochabend, 9. November, ums Leben. Zwei wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher aus Neunkirchen am Donnerstagmorgen auf SZ-Anfrage berichtet.