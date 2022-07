Nohfelden : Nach tödlichem Unfall mit Fahrerflucht – Ergebnis der Obduktion liegt jetzt vor

Nach dem tödlichen Unfall bei Nohfelden, bei der eine Radfahrerin ums Leben kam, steht jetzt das Obduktionsergebnis fest. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Nohfelden Knapp eine Woche ist der tödliche Verkehrsunfall in Nohfelden nun her. Mittlerweile liegt der Bericht der Homburger Rechtsmediziner zur Todesursache der Frau vor, die mit einem Rad unterwegs war. Was sagt der beschuldigte Autofahrer, der anschließend geflüchtet ist?