Unglücksstelle ist ein Trümmerfeld : Tödlicher Unfall bei Zweibrücken: Strecke war bis in den späten Abend hinein gesperrt

Tödlicher Unfall bei Zweibrücken: Strecke war bis in den späten Abend hinein gesperrt

Zweibrücken Bei einem dramatischen Unfall nahe der saarländischen Grenze ist eine Frau ums Leben gekommen. Ein Mann musste schwer verletzt ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unglück kam, schildert die Zweibrücker Polizei.

Nach bisherigen Ermittlungen der Zweibrücker Polizei war es am Dienstag, 11 Januar, gegen 17.50 Uhr zum Unglück gekommen. Demnach war eine 74-Jährige mit ihrem Wagen auf der L 471 zwischen Contwig und Zweibrücken von ihrer Spur abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. In diesem Augenblick kam ihr ein Mann (24) mit seinem Fahrzeug entgegen. Beide Wagen prallten zusammen.