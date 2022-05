Frontalzusammenstoß mit Lkw : Autofahrer (41) stirbt bei schwerem Unfall bei Saarlouis – neue Details zum Unfallhergang bekannt

Update Saarlouis Tödlicher Zusammenstoß auf einer Bundesstraße nahe dem Saarlouiser Stadtteil Lisdorf: Dabei hat ein Autofahrer (41) sein Leben verloren. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt.

Bei einem Unfall bei Saarlouis-Lisdorf ist am Freitagvormittag, 6. Mai, ein 41-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich auf der B 269 neu in der Nähe der Nobilia-Küchenwerke gegen 9.50 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei in Saarlouis kam der 41-Jährige etwa 200 Meter vor der Ausfahrt Lisdorfer Berg bei ansteigender, zweispuriger Fahrbahn im Bereich einer langgezogenen Linkskurve aus bis dato unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte nahezu frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen.

Der Fahrer des Pkw wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Feuerwehrleute mussten seine Leiche aus dem Wrack bergen.

Mädchen (14) stirbt in Wehrden bei Sturz aus Fenster

Tragischer Todesfall in Völklingen-Wehrden

Tragischer Todesfall in Völklingen-Wehrden : Mädchen (14) stirbt in Wehrden bei Sturz aus Fenster

Wie ein Polizeisprecher am Freitagabend mitteilte, waren an dem Unfall auch ein ebenfalls in Fahrtrichtung Überherrn befindlicher grauer Audi A3 sowie ein Sattelzug beteiligt. „Der genaue Unfallablauf ist derzeit nicht bekannt“, teilte der Sprecher mit. Die Staatsanwaltschaft hat nun zur Klärung des Unfallhergangs einen Gutachter beauftragt.