Tödlicher Unfall auf A 620 zwischen Völklingen und Wadgassen : Nach Lkw-Sturz von Autobahnbrücke – Polizei hat erste Hinweise auf Unglücksursache

Foto: Ruppenthal 59 Bilder Bergungsarbeiten nach Lkw-Sturz von Autobahnbrücke

Vöklingen/Wadgassen Bis in die Nacht zog sich die Bergung des verunglückten Kipplasters hin, der Mittwochnachmittag von einer Autobahnbrücke an die zehn Meter in die Tiefe stürzte. Mittlerweile ist die Strecke wieder in beide Richtungen zu befahren. Ab heute sollen Gutachter den Grund für das Unglück herausfinden, bei dem der Fahrer starb. Erste Hinweise hat die Polizei offenbar.

Über Stunden war die A 620 zwischen Völklingen und Wadgassen nach einem tödlichen Unfall gesperrt. Nachdem ein Lastwagen am Mittwoch, 18. Mai, kurz nach 16 Uhr von der Autobahnbrücke zehn Meter gestürzt war, musste die Passage gesperrt werden. Anfangs war nicht klar, ob die Brücke schnell wieder freigegeben werden kann. Denn der Kipplaster hatte nach dem Sturz unmittelbar neben einem Brückenpfeiler Feuer gefangen. Der Fahrer starb in dem Fahrzeug.

Die Bergung zog sich bis in die Nacht hin. Mit einem Kran musste das Wrack von der stillgelegten Bahntrasse gehoben werden. Statiker kontrollierten die Standsicherheit der Brücke. Sie gaben das Bauwerk noch am Abend frei. Zuerst war Richtung Saarbrücken die Fahrt wieder möglich. Im morgendlichen Berufsverkehr stand auch wieder eine Fahrspur nach Saarlouis bereit. Die rechte Fahrbahn, wo der Lkw durchgebrochen war, ist noch nicht zu passieren.