Tödlicher Unfall Unglück mit E-Scooter in Saarbrücken – zwei Jugendliche sterben

Update | Saarbrücken · Bei einem Verkehrsunfall in Saarbrücken-City sind am späten Dienstagabend zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei ist noch mitten in den Ermittlungen zu diesem Zwischenfall. Was bislang bekannt ist.

07.06.2023, 12:04 Uhr

Die Unfallstelle an der Kreuzung Bahnhofstraße/Viktoriastraße am Mittwochmorgen. Foto: BeckerBredel