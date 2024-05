Emotionaler Brief des Tiernotrufs Kater in Überherrn mit Luftgewehr angeschossen – kleiner Gizmo nach Attacke schwer verletzt

Überherrn · Ein junger Kater ist in Überherrn mit einem Luftgewehr angeschossen und schwer verletzt worden. Das Tier überlebte die Attacke, musste aber operiert werden. Nun werden Zeugen gesucht. Der Tiernotruf Saarland wendet sich unterdessen in einem emotionalen offenen Brief an den Schützen.

31.05.2024 , 11:14 Uhr

Foto: Tiernotruf Saarland