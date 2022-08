Tiere an Füßen zusammengebunden : Tierquälerei in Homburg: Fünf Hühner in einem Gebüsch „entsorgt“

Tierquälerei in Homburg: Fünf Hühner in einem Gebüsch „entsorgt“

Homburg In Homburg-Erbach ist es offensichtlich zu einem Fall von Tierquälerei gekommen. Was die Polizei bislang weiß.

In Homburg-Erbach sind am Mittwoch, 17. August, fünf Hühner in äußerst schlechten Zustand in einem Gebüsch nahe einer Tierarztpraxis entdeckt worden. „Zwei der fünf Hühner wurden an den Füßen zusammengebunden“, erklärte die Polizei Homburg auf Anfrage der SZ. Die Hühner waren gefüttert, aber dehydriert, mager und verwahrlost, hieß es.