Unfassbare Tat in Quierschied : Tierquäler malträtiert Katze mit Messer

Quierschied Die Polizei sucht nach dem Täter. Möglicherweise hat er nicht allein gehandelt.

Ein Unbekannter hat einer Katze am Samstagvormittag in Quierschied mit einem Messer schwere Schnittverletzungen zugefügt. Das teilt die Polizei in einer Presseerklärung mit. Die Tat soll sich in der Nähe der Hirschfeldstraße ereignet haben. Das Tier benötigte nach dem Angriff sofortige ärztliche Hilfe.