Tierischer Einsatz Wie die Feuerwehr in Ottweiler einem Igel das Leben rettet (mit neuer Fotostrecke)

Wie es weiter heißt, setzten die Lebensretter den Nager im Garten aus. Die gesamte Prozedur dauerte um die 50 Minuten. Elf Feuerwehrvertreter waren dafür nötig. Dies entspreche in etwa dem Mindestanforderungen an Helfern für einen routinierten Einsatz. Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonntag, 21. Mai, um die Mittagszeit.